KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.K. ve Ö.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatan ekipler, iki adrese düzenledikleri operasyonda zanlıları suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin ikametgah ve iş yerlerinde yapılan aramalarda paketlenmiş uyuşturucu, hassas terazi, 2 av tüfeği, bir tabanca ile uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.