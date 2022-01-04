Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, cezaevine gönderildi.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.A, M.K. ve M.E'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, iki adrese düzenlediği operasyonda zanlıları uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
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