Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.D'nin ikametinde uyuşturucu bulundurduğu iddiası üzerine adrese operasyon düzenledi.

Şüpheli M.D'nin ikametinde narkotik köpeği "Alfi" ile yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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