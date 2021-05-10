Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı ile Ö.Ç'ye ait plakası açıklanmayan aracı kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 519 sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar maddesi, av tüfeği, 199 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 620 lira ve 2 bin 600 dolar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı