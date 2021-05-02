Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan biri cezaevi firarisi 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan biri cezaevi firarisi 2 kişi tutuklandı

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan biri cezaevi firarisi 2 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Parmak izi kontrolü yapan ekipler, bu kişilerden birinin uyuşturucu ticareti suçundan hükümlü bulunduğu cezaevinden bir süre önce firar eden A.K. (30) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan A.K. ve beraberindeki E.K. (31), emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
8 aylık hamile eşini öldürüp 2 yaşındaki kızını alıp kaçan zanlı yakalandı
8 aylık hamile eşini öldürüp 2 yaşındaki kızını alıp kaçan zanlı yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Antonio Guterres Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Müge Anlı Hakan Altun Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mesut Özil Gökhan Töre Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan biri cezaevi firarisi 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 21:10:27. #1.15#

title