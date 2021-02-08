Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

08.02.2021 11:21 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:24
Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, O.K. ve R.B'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin iş yeri ve araçlarında yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ve bunu kullanma aparatları ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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