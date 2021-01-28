Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı
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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

28.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:40
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bazıları suçüstü olmak üzere A.G. (25), G.E. (29), S.Y. (29), F.T. (27), S.M.S. (24) ve Ş.B'yi (23) gözaltına aldı.

Narkotik köpeği "Alfi"nin de katılımıyla şüphelilerin ikamet ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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