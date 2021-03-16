Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
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Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

16.03.2021 23:43 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:47
Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği kişilerin araçlarında arama gerçekleştirdi.

Aramada, 70 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 31 kök kenevir, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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