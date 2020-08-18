Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 1 kişi öldü Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Mustafa A. idaresindeki 71 AAS 884 plakalı otomobil, çevre yolunda sulama kanalı ile kaldırım arasındaki boşluğa düştü.

Kazada, otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Vahit Aydemir, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA