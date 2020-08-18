Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 1 kişi öldü
Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
18.08.2020 23:01 | Son Güncelleme: 18.08.2020 23:13
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Mustafa A. idaresindeki 71 AAS 884 plakalı otomobil, çevre yolunda sulama kanalı ile kaldırım arasındaki boşluğa düştü.
Kazada, otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Vahit Aydemir, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA