Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ağır yaralı Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi Batı Çevre Yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 ECA 50 plakalı hafif ticari araç ile 46 NE 034 plakalı otomobil iddiaya göre Kahramanmaraş istikametine yan yana seyir halindeyken direksiyon hakimiyetlerini kaybederek kaza yaptılar.

Kazada hafif ticari araç taklalar atarak yolun sağ tarafına yuvarlanırken, otomobil ise orta refüjde durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları hastaneye kaldırdı. Otomobilde yolcu konumdaki ve hafifi ticari araçtaki sürücünün durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, görgü tanıkları araçların süratli olduğunu söyledi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA