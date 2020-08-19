Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü
Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
19.08.2020 00:09 | Son Güncelleme: 19.08.2020 00:46
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Kuzey çevre yolunda meydana geldi. Mustafa A. idaresindeki 71 AAS 884 plakalı otomobil, çevre yolunda seyir halindeyken taklalar artarak kaza yaptı. Otomobilde bulunan Vahit Aydemir, olay yerinde hayatını kaybetti. - KAHRAMANMARAŞ
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Kaynak: İHA