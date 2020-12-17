Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta toplantı ve yürüyüşler, 2 hafta yasaklandı

KAHRAMANMARAŞ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, il genelinde toplantı ve yürüyüşleri 2 hafta süreyle yasakladı.

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, bulaş riskinin azaltılması amacıyla kentte 28 Aralık'a kadar tüm etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, şöyle denildi:

"Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve Covid-19 salgınının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 1 Aralık 2020 tarihli kararı ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci maddesi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi doğrultusunda, il genelinde yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, stant açma, bildiri dağıtma gibi etkinlikler,15 Aralık 2020 günü saat 00.01'den 28 Aralık 2020 günü saat 23.59'a kadar 14 gün süreyle yasaklanmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ