Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı
25.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:40
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının yanında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı