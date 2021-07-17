Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan ve 5 tesise sıçrayan yangında hasar tespiti sürüyor

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde bir tekstil fabrikasında dün akşam çıkan yangında meydana gelen zarar gün ağarınca ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde bir tekstil fabrikasında dün akşam çıkan yangında meydana gelen zarar gün ağarınca ortaya çıktı.

Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 1'inci kilometresinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkan, rüzgarın etkisiyle kısa sürede aralarında tekstil, PVC ve mobilya fabrikalarının da bulunduğu 5 tesise sıçrayan ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yaklaşık 6 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınan yangının ardından hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Yangında zarar gören malzemeler, iş makineleriyle başka alanlara taşınıyor.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün