Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
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Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Bizans ve Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Bizans ve Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde A.K (37) isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak amacıyla müşteri aradığının bilgisi üzerine Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 88 adet sikke, 3 adet yüzük ve 1 adet obje olmak üzere toplam 92 adet tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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