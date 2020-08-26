Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı
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Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı
26.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:34

Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Sivricehöyük bölgesinde F.B.(E-38) isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgilerinin elde edilmesi üzerine operasyon yaptı

Operasyonda, 47 adet sikke, 2 adet heykelcik, 2 adet haç ile 10 adet muhtelif tarihi obje ele geçirildi. Olay ile ilgili bulunan F.B hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

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