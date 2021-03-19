Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta sahte mühürle Cumhuriyet ve Reşat altını basan 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta sahte mühür ve kalıpla Cumhuriyet ve Reşat altını bastıkları iddia edilen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta sahte mühür ve kalıpla Cumhuriyet ve Reşat altını bastıkları iddia edilen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kentte kaçak altın basımı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphanesi ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde yapılması gereken altınları kaçak basarak bulunduran 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

Ekipler adreslerde yaptığı aramada, 30 işlenmemiş altın pulu, 286 çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve Reşat altını, 3 parça halinde 755 gram kemer altın, basım ve mühürlemede kullanılan 33 mühür ile Atatürk baskısı ve 2 pres makinesi ele geçirildi.

1 kilo 710 gram kaçak altın ele geçirilen operasyonda M.D. ile E.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün