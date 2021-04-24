Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta ruhsatsız silah ele geçirildi
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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta ruhsatsız silah ele geçirildi

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta ruhsatsız silah ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız 7 silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız 7 silah ele geçirildi.

Polis ekiplerince suçlularla mücadele kapsamında, kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 7 ruhsatsız silah ele geçirilirken 6 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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