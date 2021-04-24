Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta ruhsatsız silah ele geçirildi
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız 7 silah ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız 7 silah ele geçirildi.
Polis ekiplerince suçlularla mücadele kapsamında, kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, 7 ruhsatsız silah ele geçirilirken 6 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün