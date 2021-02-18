KAHRAMANMARAŞ - Polis ekipleri, ele geçirilen gümrük kaçağı cep telefonlarıyla "Uzay" yazdı
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KAHRAMANMARAŞ - Polis ekipleri, ele geçirilen gümrük kaçağı cep telefonlarıyla "Uzay" yazdı

18.02.2021 18:37 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:23

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gümrük kaçağı 111 cep telefonu ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gümrük kaçağı 111 cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede kaçak cep telefonu satışı yapan iş yerlerine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen 6 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda toplam 111 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

İş yeri sahipleri, M.Y, M,K, T.T, C.T, A.İ.Y. ve E.Ç. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ile "Elektronik Haberleşme Kanunu"na muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.

Bu arada ekipler, gökyüzünde dengeleri değiştirecek "uydu" girişimine dikkati çekmek adına ele geçirilen cep telefonlarıyla "Uzay" yazdı.

KAHRAMANMARAŞ - Polis ekipleri, ele geçirilen gümrük kaçağı cep telefonlarıyla 'Uzay' yazdı
KAHRAMANMARAŞ - Polis ekipleri, ele geçirilen gümrük kaçağı cep telefonlarıyla 'Uzay' yazdı
KAHRAMANMARAŞ - Polis ekipleri, ele geçirilen gümrük kaçağı cep telefonlarıyla 'Uzay' yazdı
KAHRAMANMARAŞ - Polis ekipleri, ele geçirilen gümrük kaçağı cep telefonlarıyla 'Uzay' yazdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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