Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 16 silah ele geçirildi
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Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 16 silah ele geçirildi

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 16 silah ele geçirildi
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta polis ekipleri silah kullanımının önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarda bir haftada 16 silah ele geçirdi, 14 kişiye adli ve idari işlem uyguladı.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri silah kullanımının önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarda bir haftada 16 silah ele geçirdi, 14 kişiye adli ve idari işlem uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri silahla havaya ateş açan ve silah taşıyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir haftada gerçekleştirilen huzur uygulamaları, denetimler ve operasyonlarda 16 silah ve çok sayıda mermi ele geçiren ekipler, 14 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi.

Ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozanlara yönelik etkin mücadelenin, vatandaşların can ve mal güvenliği için devam edeceği belirtildi.

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 16 silah ele geçirildi
Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta polis denetimlerinde 16 silah ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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