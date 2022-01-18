Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama - Haberler
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Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta petrol boru hattı patlama meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta petrol boru hattı patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesi Narlı mevkiinden geçen petrol boru hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

(Halil Ulubey/İHA)

Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama

Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama

Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama

Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Patlama, Yangın, Petrol, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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