Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta aşurelik malzeme almak için evden çıkan polis memuru otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti
14.09.2020 00:12 | Son Güncelleme: 14.09.2020 00:17

Kahramanmaraş'ta aşurelik malzeme almak için evden çıkan polis memuru otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Pazarcık ilçesinde medyana geldi. Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Kaya (35), Kartalkaya Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isterken Mehmet T. (19) idaresindeki 02 EG 125 plakalı bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru olay yerinde yapılan kalp masajının ardından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru hayatını kaybetti.

Adıyaman nüfusuna kayıtlı Kaya'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilirken, aşurelik malzeme almak için evden çıktığı ve markete gittiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

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