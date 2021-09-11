Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü - Haberler
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Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü

AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Hacı Mehmet G. idaresindeki 06 FP 8040 plakalı otomobil, Batı Çevre Yolu'nda Eshabil Genç yönetimindeki 01 ABR 080 plakalı motosiklete çarptı.

Sürücüyle motosikletteki Serdar Köse, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücü Genç ile Serdar Köse'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü

AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri
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