Kahramanmaraş'ta otelde silahlı saldırı: 2'si polis 5 yaralı
03.12.2020 11:36 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:03
Kahramanmaraş'ta bir otelde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre ikisi polis 5 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta bir otelde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre ikisi polis 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki bir otelde meydana geldi. Otelin 3. katında bir silahlı saldırı yaşandı. Olay üzerine bölgeye giden ekiplere de saldıran şahıslar ikisi polis 5 kişiyi yaraladı. Özel Harekat polislerinin de sevk edildiği otel bölgesi abluka altına alınırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ve saldırganlar arasında silahlı çatışma sürüyor.
(Halil Ulubey/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı