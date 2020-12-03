Kahramanmaraş'ta otelde silahlı saldırı: 2'si polis 5 yaralı
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Kahramanmaraş'ta otelde silahlı saldırı: 2'si polis 5 yaralı

03.12.2020 11:36 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:03
Kahramanmaraş'ta otelde silahlı saldırı: 2'si polis 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta bir otelde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre ikisi polis 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta bir otelde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre ikisi polis 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki bir otelde meydana geldi. Otelin 3. katında bir silahlı saldırı yaşandı. Olay üzerine bölgeye giden ekiplere de saldıran şahıslar ikisi polis 5 kişiyi yaraladı. Özel Harekat polislerinin de sevk edildiği otel bölgesi abluka altına alınırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ve saldırganlar arasında silahlı çatışma sürüyor.

(Halil Ulubey/İHA)

Kahramanmaraş'ta otelde silahlı saldırı: 2'si polis 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta otelde silahlı saldırı: 2'si polis 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta otelde silahlı saldırı: 2'si polis 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta otelde silahlı saldırı: 2'si polis 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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