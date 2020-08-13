Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta örtü yangını
Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindek çıkan örtü yangınında 5 dönümlük alan zarar gördü.
13.08.2020 21:01 | Son Güncelleme: 13.08.2020 22:00
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindek çıkan örtü yangınında 5 dönümlük alan zarar gördü.
İlçenin Yağbasan mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 1 helikopter ve 5 arazözle müdahale ettiği örtü yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında yaklaşık 5 dönüm arazi zarar gördü.
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Kaynak: AA