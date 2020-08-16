Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta orman yangını Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Onikişubat ilçesi Fırnız mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan 2 hava aracı, 8 arazöz, 3 su tankeri, 25 yer işçisi ile müdahale edildi. Çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördüğü belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA