Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta orman yangını (1)
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Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta orman yangını (1)

Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta orman yangını (1)
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: KAHRAMANMARAŞ'ta, ormanlık alanda yangın çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri kontrol altına almaya çalışan ekiplere 4 helikopterle de havadan destek veriliyor.

Onikişubat ilçesi kırsalındaki Demrek Mahallesi'nin ormanlık alanında, iddiaya göre, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nce 10 arazöz, 3 iş makinesi, 10 teknik personel ile 100 yangın söndürme işçisi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği alevlere, 4 yangın söndürme helikopteriyle de havadan destek veriliyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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