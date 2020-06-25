Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta mutfak tüpü yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
Son dakika güncel haberi: Kahramanmaraş'ta mutfak tüpü yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
25.06.2020 21:47 | Son Güncelleme: 25.06.2020 22:24
Kahramanmaraş'ta mutfak tüpü yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Emrah Timur idaresindeki 31 AEC 703 kamyonet, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Andırın kavşağında seyir halindeyken tekerinin patlaması sonucu devrildi.
Kazada, kamyonetteki tüplerin yola dağılması sonucu trafik bir süre aksadı.
Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekiplerinin tüpleri toplamasıyla trafik akışı normale döndü.
Hafif yaralı sürücü ise ambulansta ayakta tedavi edildi.
Kaynak: AA