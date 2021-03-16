Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'nde bir kişinin yeni aldığı motosiklet ile Tekerek Mahallesi'nde park halindeki motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerde inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin Serkan C. (19) ile Kadir Ç.(19) olduğunu belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'nde gözaltına aldı. Adreste bulunan ve renkleri değiştirildiği belirlenen motosikletler ise sahiplerine edildi.

Bu arada, zanlıların Ağcalı Mahallesi'nden çaldıkları motosikletle diğer hırsızlık olayını gerçekleştirmeye gittikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün