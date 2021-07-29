Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta market deposu yangını

Gelen son dakika haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ta, marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

KAHRAMANMARAŞ'ta, marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kahramanmaraş- Göksun yolundaki marketin deposunda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu alevler, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç