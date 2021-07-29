Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta market deposu yangını
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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta market deposu yangını

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta market deposu yangını
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ta, marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

KAHRAMANMARAŞ'ta, marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kahramanmaraş- Göksun yolundaki marketin deposunda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu alevler, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. 


Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta market deposu yangını
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta market deposu yangını
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta market deposu yangını
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta market deposu yangını
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta market deposu yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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