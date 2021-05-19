Kızını taciz eden şahsı öldüren babaya 5 yıl hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızını taciz eden şahsı öldüren babaya 5 yıl hapis

Kızını taciz eden şahsı öldüren babaya 5 yıl hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta kızını taciz eden şahsı öldüren babaya 5 yıl hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş'ta kızını taciz eden şahsı öldüren babaya 5 yıl hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş'ta kızını taciz eden Tamer Ç.'yi (34) öldürdüğü iddiasıyla baba Kadir I.'ya (49) verilen 12 yıl 1 ay hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce bozulmuş, yeniden yargılanmasına ve tahliyesine karar verilmişti. Yeniden yargılama kararı sonrası Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kadir I. ile avukatı Kadir Bastırmacı katıldı.

Kadir I., öldürdüğü kişinin sürekli kızını taciz ettiğini ve olayda öldürme kastının olmadığını belirtti. Sanık avukatı Kadir Bastırmacı da müvekkilinin eylemi ağır tahrik altında gerçekleştirdiğini savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararının bozulmasını isteyen savcı, sanığın tahliyesine karar verilmesini talep etti. Ceza Dairesi, eylemin haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle sanık Kadir I'nın cezasını önce 5 yıla düşürdü.

Kahramanmaraş'ta 5 Haziran 2018'de Kadir I., kızı Z.I'yı taciz ettiği gerekçesiyle Tamer Ç'yi tabancayla öldürmüş, sanık yargılandığı 5. Ağır Ceza Mahkemesince geçen yıl 3 Ocak'ta "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmış tahliye edilmişti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık avukatının itirazı üzerine davanın yeniden görülmesini kararlaştırmıştı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Törende bayılan zabıtayı, polis böyle kucağında taşıdı
Törende bayılan zabıtayı, polis böyle kucağında taşıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Fahrettin Altun
Magazin Feyza Aktan Özcan Deniz Şeyma Subaşı Necati Şaşmaz
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Josef De Souza Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kızını taciz eden şahsı öldüren babaya 5 yıl hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 19:44:08. #1.11#

title