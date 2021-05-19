Kızını taciz eden şahsı öldüren babaya 5 yıl hapis

Kahramanmaraş'ta kızını taciz eden şahsı öldüren babaya 5 yıl hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş'ta kızını taciz eden şahsı öldüren babaya 5 yıl hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş'ta kızını taciz eden Tamer Ç.'yi (34) öldürdüğü iddiasıyla baba Kadir I.'ya (49) verilen 12 yıl 1 ay hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce bozulmuş, yeniden yargılanmasına ve tahliyesine karar verilmişti. Yeniden yargılama kararı sonrası Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kadir I. ile avukatı Kadir Bastırmacı katıldı.

Kadir I., öldürdüğü kişinin sürekli kızını taciz ettiğini ve olayda öldürme kastının olmadığını belirtti. Sanık avukatı Kadir Bastırmacı da müvekkilinin eylemi ağır tahrik altında gerçekleştirdiğini savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararının bozulmasını isteyen savcı, sanığın tahliyesine karar verilmesini talep etti. Ceza Dairesi, eylemin haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle sanık Kadir I'nın cezasını önce 5 yıla düşürdü.

Kahramanmaraş'ta 5 Haziran 2018'de Kadir I., kızı Z.I'yı taciz ettiği gerekçesiyle Tamer Ç'yi tabancayla öldürmüş, sanık yargılandığı 5. Ağır Ceza Mahkemesince geçen yıl 3 Ocak'ta "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmış tahliye edilmişti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık avukatının itirazı üzerine davanın yeniden görülmesini kararlaştırmıştı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı