Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk barakada bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk barakada bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk barakada bulundu 5 yaşındaki çocuk sağlık kontrolünden sonra ailesine teslim edildi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki çocuk, 12 kilometre uzaklıktaki bir barakada bulundu.

- Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk barakada bulundu

5 yaşındaki çocuk sağlık kontrolünden sonra ailesine teslim edildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki çocuk, 12 kilometre uzaklıktaki bir barakada bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akifiye Mahallesi'nde hayvancılık işi ile uğraşan ve çadırda kalan Emrah Menekşe, 112 acil hattını arayarak oğlu Kemal Menekşe'nin kaybolduğunu bildirdi.

İhbarın alınmasının ardından 4 asayiş timi, 20 güvenlik korucusu, 15 sivil ve AFAD ekipleri arama faaliyetine başladı.

Arama faaliyetine destek vermek amacıyla Merkez Komando Bölge Komutanlığından 2 komando timi, 1 JAK timi, 2 mini drone ve 1 arama kurtarma köpeği dahil edildi.

Yapılan aramalar sonucunda geceyi ormanda geçirdiği değerlendirilen Kemal Menekşe isimli çocuk, kaybolduğu noktadan yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Yelli Burun mevkiinde bir barakada bulundu.

Bulunan çocuk, Andırın Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk barakada bulundu
Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk barakada bulundu
Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk barakada bulundu
Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk barakada bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fazilet Çomruk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Tanju Özcan Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Reynmen Fatma Girik Oğulcan Engin Diana Spencer
Spor Burak Elmas Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk barakada bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 20:16:53. #1.16#

title