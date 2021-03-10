Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı

10.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:52
Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki silahlı kavgada kardeşini öldüren zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki silahlı kavgada kardeşini öldüren zanlı tutuklandı.

Şazibey Mahallesi'nde dün çıkan kavgada kardeşi Mehmet Adnan Etli'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.A'nın (61) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, zanlı Y.A. ile Mehmet Adnan Etli'nin kardeş olduğu, Y. A'nın soyadını değiştirdiği ve kardeşiyle miras yüzünden husumetli oldukları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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