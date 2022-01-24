Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta kara saplanan ambulansın yardımına jandarma yetişti - Haberler
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Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta kara saplanan ambulansın yardımına jandarma yetişti

Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta kara saplanan ambulansın yardımına jandarma yetişti
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kara saplanan ambulans, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

AFŞİN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kara saplanan ambulans, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çamdüz Mahallesi'ndeki kurtarma faaliyeti dönüşü sırasında bir ambulansın, yoğun kar ve tipi nedeniyle kara saplandığını gördü.

Hasta almaya gittiği sırada kara saplanan ambulansı ve üç sağlık çalışanını kurtaran ekipler, bu sırada traktörle bölgeye getirilen hasta kadını da sırtında ambulansa kadar taşıdı.

Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan hasta tedavi altına alındı.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Jandarma, Ambulans, Afşin, Güncel, Haber

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