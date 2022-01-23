Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta kara saplanan ambulansın yardımına jandarma yetişti

TÜRKOĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kara saplanan ambulans, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kırsal Uzunsöğüt Mahallesi'nde, 112 Acil Çağrı Merkezine bir kişinin rahatsızlandığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kara saplandı.

Bölgeye yönlendirilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara saplanan ambulansı bulunduğu yerden kurtardı.

Jandarma, hastanın evine kadar da sağlık ekibine eşlik etti.

Evinden alınıp Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.