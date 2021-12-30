Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş- Kayseri kara yolunda U.Y. yönetimindeki 46 DM 094 plakalı kamyon ile M.Z. idaresindeki 06 BTZ 637 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan M.Z'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan kamyon sürücüsü U.Y. ve otomobildeki H.N. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

M.Z'nin cesedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonunda sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılardan H.N'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü

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AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

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