Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli hakkında işlem yapıldı
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Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli hakkında işlem yapıldı

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli hakkında işlem yapıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte kaçakçılara yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında, Yahya Kemal Mahallesi Veziroğlu Bulvarı'nda bulunan bir işyerinde kaçak ürünlerin satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, işyerinde yaptığı aramada gümrük kaçağı 160 kilogram sarmalık tütün, 30 bin sigara sarma pamuğu, 420 bin boş makaron, 37 kilogram paketlenmiş tütün, 650 paket sigara sarma kağıdı, 23 kilogram nargile tütünü ve 726 puro ele geçirildi.

Olayla ilgili işyeri sahibi hakkında E.D'nin hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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