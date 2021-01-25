Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu
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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu

25.01.2021 19:31 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:34
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu

Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 100 boş, 16 bin dolu makaron ile 100 kilo nargile tütünü ve 35 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 100 boş, 16 bin dolu makaron ile 100 kilo nargile tütünü ve 35 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkoğlu ilçesinde bir adreste kaçak makaron, sigara ve nargile tütünleri satıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri ve deposunda yapılan aramada, 1 milyon 100 boş, paketlenmiş halde 16 bin dolu makaron ile 100 kilo nargile tütünü ve 35 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi G.B, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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