Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta jandarmanın bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı - Haberler
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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta jandarmanın bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta jandarmanın bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin yaralı bulduğu şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin yaralı bulduğu şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasında devriye görevi yaptıkları sırada kanadı yaralı ve uçmakta zorlanan şahin gördü.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şahine su ve yiyecek verildi.

Ekipler, şahini tedavisinin yapılması amacıyla Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim etti.

Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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