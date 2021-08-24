Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta jandarmanın bulduğu yaralı atmaca koruma altına alındı
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Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta jandarmanın bulduğu yaralı atmaca koruma altına alındı

Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta jandarmanın bulduğu yaralı atmaca koruma altına alındı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin yaralı bulduğu atmaca Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin yaralı bulduğu atmaca Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri Onikişubat ilçesi Kavlakli Mahallesi'nde devriye görevi sırasında sağ kanadından yaralı atmaca gördü.

Ekipler tarafından İl Jandarma Komutanlığına götürülen atmacaya su ve yiyecek verildi.

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edilen atmacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta jandarmanın bulduğu yaralı atmaca koruma altına alındı
Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta jandarmanın bulduğu yaralı atmaca koruma altına alındı
Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta jandarmanın bulduğu yaralı atmaca koruma altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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