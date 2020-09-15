Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta hasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta hasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika gündem haberi: Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hasta nakil ambulansı ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta hasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
15.09.2020 16:39 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:42

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hasta nakil ambulansı ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Nadir A. idaresindeki 46 KN 112 plakalı hasta nakil ambulansı, Karacasu Mahallesi Karaziyaret kavşağında, Süleyman T'nin kullandığı 27 D 7787 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Nadir A. ile ambulanstaki Ayşe T, Mustafa K. ve Ali K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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