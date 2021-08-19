Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan aranan 1 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan aranan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ'ye üye olma suçundan aranan, hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. (32) isimli şüpheli, Çaglayancerit ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli, TEM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı