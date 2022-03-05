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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta feci trafik kazası kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta feci trafik kazası kamerada Ölümlü kaza MOBESE kamerasına yansıdı Kahramanmaraş'ta MOBESE kamerasına yansıyan trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta feci trafik kazası kamerada

Ölümlü kaza MOBESE kamerasına yansıdı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta MOBESE kamerasına yansıyan trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabahın erken saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde meydana geldi.

Azerbaycan Bulvarı üzerinde M.K sevk ve idaresindeki 46 BE 137 plakalı kamyonet, belediye kavşağı istikametine seyir halindeyken, Sandalzade Bulvarı'ndan Belediye Kavşağı istikametine seyir halindeki sürücü Muharrem Eser, idaresindeki 46 HR 958 plaka sayılı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Kaza sonucunda 46 HR 958 plaka sayılı Tofaş marka otomobil içerisinde bulunan Muharrem Eser, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü hayatını kaybetti.

Kazada yaralılardan S.B, K.K, I.M ile kamyonet sürücüsü M.K. hastaneye kaldırılırken tedavilerine devam ediliyor.

Öte yandan kaza anı MOBESE kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kazada kavşağa giren otomobil ve kamyonetin çarpışması, otomobilin alev alıp yanması ve ekiplerin olay yerinen intikali görünüyor.

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta feci trafik kazası kamerada

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta feci trafik kazası kamerada

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta feci trafik kazası kamerada

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - 3. Sayfa

Kahramanmaraş, MOBESE, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Haberler

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