Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
23.08.2020 15:09 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:08
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Yavuz Selim Mahallesi 33. Sokak'taki müstakil evde henüz belirlenmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde maddi hasar oluştu.
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Kaynak: AA