Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın söndürüldü
23.08.2020 15:09 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:08

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Yavuz Selim Mahallesi 33. Sokak'taki müstakil evde henüz belirlenmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde maddi hasar oluştu.

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Kaynak: AA

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