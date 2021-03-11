Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta engelli çocuğun ailesinin yardım bahanesiyle dolandırıldığı iddiası
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Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta engelli çocuğun ailesinin yardım bahanesiyle dolandırıldığı iddiası

11.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:47
Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta engelli çocuğun ailesinin yardım bahanesiyle dolandırıldığı iddiası

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta bedensel engelli çocuğun ailesi, yardım bahanesiyle 27 bin lira dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.

Kahramanmaraş'ta bedensel engelli çocuğun ailesi, yardım bahanesiyle 27 bin lira dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.

Onikişubat ilçesinin Dönüklü Mahallesi'nde yaşayan Açıkgöz ailesi, 13 yaşındaki bedensel engelli çocukları Ahmet Açıkgöz için internet üzerinden yardım talebinde bulundu.

Aileye ulaşan ve henüz kimliği bilinmeyen kişi, yardım yapacaklarını bahane ederek, kart bilgilerini talep etti.

Kart bilgilerini gönderdikten sonra yardım bekleyen aile, banka hesaplarında bir hareketlilik olduğunu fark etti.

Hesaplarından 27 bin lira kredi çekildiğini görüntüleyen Açıkgöz ailesi, banka ile iletişime geçti. Bu sırada dolandırıcıların 20 bin lira daha kredi talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

Başvuruyu iptal ettirdikten sonra emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulunan Cuma Açıkgöz, "20 bin liranın çekilmesini son anda engelledik ama hesabımızdan ilk çekilen 27 bin lirayı 36 taksit yaptırmışlar ve faiziyle birlikte 39 bin lira yapıyor. Biz bu parayı nasıl ödeyelim. Bir an önce dolandırıcıların bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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