Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma başlattı. Suriye'de çeşitli terör faaliyetleri gerçekleştirip Kahramanmaraş'a yerleştikleri belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik ekipler, Dulkadiroğlu ilçesindeki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda B.K. (27), M.H. (39), A.K. (35) ve T.V. (29) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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