Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.
19.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:16
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan K.E. ile S.K. Kaşanlı Mahallesi'nde karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede silahla kavgaya dönüştü.
Kavgada tabancayla vurulan K.E. olay yerinde hayatını kaybetti.
Zanlı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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Kaynak: AA