Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Fahrettin Y'yi cami çıkışında öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Fahrettin Y'yi cami çıkışında öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Serintepe Mahallesi'ndeki Serintepe Yayla Camisi avlusunda Fahrettin Y'yi silahla vurularak öldürdüğü iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.Y'nin (80) işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Fahrettin Y, 30 Haziran'da Serintepe Mahallesi'ndeki Serintepe Yayla Camisi'nden çıktığı sırada M.Y'nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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