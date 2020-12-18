Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta bir kişinin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı
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Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta bir kişinin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

18.12.2020 19:43 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:46
Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta bir kişinin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi'ndeki Necmettin Erbakan Bulvarı'nda dün meydana gelen kazada, İ.E.K. idaresindeki 46 BU 312 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kırmızı ışıkta bekleyen Harun Sular idaresindeki 46 ACV 613 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, ağır yaralanan Harun Sular'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi sonrasında gözaltına alınan 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü İ.E.K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İ.E.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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