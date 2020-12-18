Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta bir kişinin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı.