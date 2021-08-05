Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi, cadde trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken binada mahsur kalan 2 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangın nedeniyle çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı